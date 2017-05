Terremoto in Friuli Venezia Giulia: lieve scossa a Lusevera magnitudo 2.5

Terremoto 24 maggio 2017 in Friuli Venezia Giulia. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Una scossa di terremoto di livello 2.5 sulla scala Richter ha interessato la zona di Udine. L'evento tellurico in Friuli Venezia Giulia è stato registrato dall'INGV alle 16, 25 minuti e 6 secondi di mercoledì 24 maggio ad una profondità di 8 km.

I comuni coinvolti dal sisma, entro 20 km dall'epicentro sono in ordine: Lusevera, Venzone, Resia, Resiutta, Montenars, Gemona del Friuli, Bordano, Moggio Udinese, Artegna, Magnano in Riviera, Taipana, Chiusaforte, Tarcento, Amaro, Trasaghis, Nimis, Osoppo, Buja, Dogna, Attimis, Treppo Grande, Cavazzo Carnico, Cassacco, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Reana del Rojale, Majano e Tolmezzo. Un bacino che conta circa 87600 abitanti. La provincia coinvolta è Udine. L'unica regione interessata è il Friuli Venezia Giulia.