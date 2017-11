Terremoto in Emilia Romagna, provincia di Modena: lieve scossa a Sestola magnitudo 3.1

Terremoto 6 novembre 2017 in Emilia Romagna. La lista dei Comuni che possono aver avvertito la scossa.

Una scossa tellurica di livello 3.1 sulla scala Richter ha interessato in Emilia Romagna la zona di Modena. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 10 km ed è avvenuto oggi lunedì 6 novembre precisamente alle 5, 55 minuti e 53 secondi.

I comuni toccati dall'evento sismico, entro 20 km dall'epicentro sono: Sestola, Montecreto, Fanano, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Polinago, Riolunato, Montese, Palagano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Fiumalbo, Pievepelago, Abetone, Montefiorino, Castel d'Aiano, Frassinoro, Serramazzoni, Cutigliano, Zocca e Alto Reno Terme. Un bacino che conta circa 73100 abitanti. Le province interessate dal terremoto sono tre: Modena, Bologna e Pistoia; le regioni sono Emilia Romagna e Toscana.