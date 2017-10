Terremoto in Campania, provincia di Salerno: lieve scossa magnitudo 2.9 a Albanella

Terremoto 23 ottobre 2017 a Albanella. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2.9 sulla scala Richter, avvenuto alle 12 e 30 minuti di oggi lunedì 23 ottobre e registrato ad una profondità di 9 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Salerno in Campania.

Questi i comuni in un raggio di 20 chilometri dall'epicentro, secondo INGV: Albanella, Capaccio Paestum, Trentinara, Altavilla Silentina, Giungano, Roccadaspide, Controne, Ogliastro Cilento, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Agropoli, Cicerale, Prignano Cilento, Serre, Monteforte Cilento, Aquara, Eboli, Torchiara, Battipaglia, Postiglione, Felitto, Rutino, Laureana Cilento, Bellizzi e Magliano Vetere; venticinque centri che hanno circa 196100 abitanti. L'unica provincia coinvolta dalla scossa è Salerno. L'unica regione interessata dall'evento è la Campania.