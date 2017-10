Terremoto in Campania: lieve scossa a Casalbuono provincia di Salerno, magnitudo 2.1

Terremoto oggi 31 ottobre 2017 a Casalbuono. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

In Campania un terremoto è stato registrato nella provincia di Salerno. Il sisma, rilevato dalla sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è originato ad una profondità di 10 km, alle 5 e un minuto di martedì 31 ottobre. L'INGV comunica che il terremoto è di livello 2.1 sulla scala Richter.

I comuni coinvolti dal sisma, entro 20 km dall'epicentro sono in ordine: Casalbuono, Lagonegro, Montesano sulla Marcellana, Casaletto Spartano, Rivello, Torraca, Moliterno, Tortorella, Buonabitacolo, Nemoli, Sarconi, Sapri, Tramutola, Grumento Nova, Vibonati, Morigerati, Caselle in Pittari, Lauria, Sanza, Trecchina, Padula, Ispani e Santa Marina. Un bacino che conta circa 73800 abitanti. Queste le rispettive province: Salerno e Potenza. Campania e Basilicata sono le due regioni interessate. La città più vicina al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Potenza, a 51 Km.