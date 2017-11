Terremoto in Campania: leggera scossa a Padula provincia di Salerno, magnitudo 2.1

Terremoto 8 novembre 2017 in provincia di Salerno. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2.1 sulla scala Richter, avvenuto alle 10 e 51 minuti di mercoledì 8 novembre e registrato ad una profondità di 15 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Salerno in Campania.

I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Padula, Montesano sulla Marcellana, Paterno, Tramutola, Buonabitacolo, Marsico Nuovo, Sassano, Casalbuono, Marsicovetere, Sala Consilina, Monte San Giacomo, Teggiano, Sanza, Grumento Nova, Moliterno, Viggiano, Sarconi, Brienza, Sasso di Castalda e Atena Lucana; venti comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 79400 abitanti. Le province toccate dal terremoto sono Salerno e Potenza. Le regioni toccate sono Campania e Basilicata. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Potenza.