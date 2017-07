Terremoto in Calabria, provincia di Cosenza: piccola scossa magnitudo 2.7 a Parenti

Terremoto 28 luglio 2017 in Calabria. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.7 sulla scala Richter, avvenuto all'1 e 12 minuti di venerdì 28 luglio e registrato ad una profondità di 16 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Cosenza in Calabria.

I comuni coinvolti dal terremoto, entro 20 km dall'epicentro sono: Parenti, Aprigliano, Pietrafitta, Cellara, Figline Vegliaturo, Serra Pedace, Mangone, Pedace, Piane Crati, Spezzano Piccolo, Casole Bruzio, Santo Stefano di Rogliano, Rogliano, Spezzano della Sila, Colosimi, Trenta, Celico, Marzi, Rovito, Bianchi, Lappano, Belsito, Carpanzano, Zumpano, Paterno Calabro, Scigliano, Soveria Mannelli, San Pietro in Guarano, Dipignano, Panettieri, Pedivigliano, Cosenza e Carlopoli; trentatré comuni che contano circa 131500 abitanti. Cosenza e Catanzaro sono le due province in cui si trovano i comuni. L'unica regione interessata dall'evento è la Calabria.