Terremoto in Abruzzo, provincia de L'Aquila: leggera scossa magnitudo 2.5 a Campotosto

Terremoto oggi 11 agosto 2017 in Abruzzo. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2.5 sulla scala Richter, avvenuto alle 8 di venerdì 11 agosto e registrato ad una profondità di 9 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia de L'Aquila in Abruzzo.

I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Campotosto, Capitignano, Amatrice, Montereale, Crognaleto, Barete, Cortino, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Fano Adriano, Accumoli, Cittareale, Pietracamela, Borbona e Rocca Santa Maria; quindici comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 17600 abitanti. I centri appartengono alle province de L'Aquila, Rieti e Teramo. Abruzzo e Lazio sono le due regioni coinvolte. La città più vicina al terremoto con oltre 50 mila abitanti è L'Aquila, a 24 Km.