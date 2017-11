Terremoto in Abruzzo: leggera scossa magnitudo 2 a Poggio Picenze

Terremoto 10 novembre 2017 in provincia de L'Aquila. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2 sulla scala Richter, avvenuto alle 15 e 44 minuti di venerdì 10 novembre e registrato ad una profondità di 10 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia de L'Aquila in Abruzzo.

I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Barisciano, Ocre, San Demetrio ne'Vestini, L'Aquila, Villa Sant'Angelo, Santo Stefano di Sessanio, Prata d'Ansidonia, Fagnano Alto, Rocca di Cambio, San Pio delle Camere, Castelvecchio Calvisio, Calascio, Lucoli, Carapelle Calvisio, Fontecchio, Rocca di Mezzo, Caporciano, Castel del Monte, Tornimparte, Pietracamela, Tione degli Abruzzi e Pizzoli; venticinque comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 91400 abitanti. L'Abruzzo è l'unica regione interessata con le province de L'Aquila e Teramo.