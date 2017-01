Terremoto causa valanga a Farindola e travolge hotel: si temono molti morti

Tragedia nel comune di Farindola, in provincia di Pescara. Una valanga, conseguenza probabilmente delle forti scosse di terremoto di ieri, ha travolto in pieno l'hotel Rigopiano che ospitava circa una 30ina di persone, tra clienti e dipendenti, tra cui a quanto pare almeno due bambini. L'hotel è nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, a 1.200 metri d'altitudine.



A dare l'allarme due uomini che al momento della valanga erano fuori dall'hotel, che a causa del peso della neve si sarebbe spostato di una decina di metri. "Sono salvo perché ero andato a prendere una cosa in automobile", ha spiegato Giampiero Parete, 38 anni, preoccupato però sulla sorte della moglie e dei due figli. L'uomo non è stato travolto perché, per sua fortuna, la valanga non ha sepolto l'auto dove si era rifugiato.



Appena è scattato l'allarme Antonio Crocetta, uno dei capi del soccorso alpino abruzzese, si è messo alle ore 4:40 circa di questa mattina in marcia con gli sci insieme agli altri per raggiungere il resort. Si cercano i dispersi sotto le macerie ma si teme che ci siano "molti morti". Estratta finora la prima vittima. Alle ore 9:30 circa le ambulanze erano rimaste bloccate a circa 9 chilometri dall'hotel Rigopiano a causa dei due metri di neve caduta.



"Ci sono parecchi feriti, ma non si sa ancora quanti sono ancora dispersi o addirittura morti" riferisce anche il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, avverte invece su Facebook che "la valanga è di grandi dimensioni e ha coinvolto integralmente l'hotel. La zona resta pericolosa per eventuali distacchi".