Terremoto Trentino Alto Adige, INGV: leggera scossa magnitudo 2 a Brentonico

Terremoto 12 novembre 2017 in provincia di Trento. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Una scossa di terremoto di livello 2 sulla scala Richter ha interessato la zona di Trento. L'evento tellurico in Trentino Alto Adige è stato registrato dall'INGV alle 20, 17 minuti e 36 secondi di domenica 12 novembre ad una profondità di 13 km.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Brentonico, Mori, Ala, Avio, Nago-Torbole, Ronzo-Chienis, Isera, Rovereto, Trambileno, Malcesine, Limone sul Garda, Riva del Garda, Nogaredo, Vallarsa, Arco, Villa Lagarina, Volano, Pomarolo, Tenno, Tremosine sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Nomi, Brentino Belluno, Terragnolo, Dro, Brenzone sul Garda, Calliano, Drena, Erbezzo, Ledro, Tignale, Besenello e Sant'Anna d'Alfaedo. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 156500. Trento, Verona e Brescia sono le province a cui appartengono i comuni più vicini al sisma. Queste le tre regioni: Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia. La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Trento.