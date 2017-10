Terremoto Toscana: lieve scossa a Stazzema (Lucca) magnitudo 2

Terremoto 24 ottobre 2017 in Toscana. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

In Toscana un terremoto è stato registrato nella provincia di Lucca. Il sisma, rilevato dalla sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è originato ad una profondità di 8 km, alle 5 e 50 minuti di martedì 24 ottobre. L'INGV comunica che il terremoto è di livello 2 sulla scala Richter.

Otto sono i centri più vicini (in un raggio di 10 Km) alla zona in cui il terremoto si è presentato con la massima intensità: Stazzema, Seravezza, Montignoso, Vagli Sotto, Fabbriche di Vergemoli, Pietrasanta, Massa e Careggine; comuni che contano circa 122300 abitanti, secondo i dati Istat 2016. I centri che dal sisma distano oltre i 10 Km (fino ad una distanza massima di 20Km) sono invece: Camaiore, Forte dei Marmi, Molazzana, Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana, Pescaglia, Carrara, Camporgiano, Minucciano, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina, Fosciandora, Barga, Ortonovo, Viareggio, Casola in Lunigiana e Massarosa. Le province coinvolte dal terremoto dall'epicentro fino a 20 Km sono tre: Lucca, Massa Carrara e La Spezia; le regioni sono Toscana e Liguria.