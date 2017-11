Terremoto Toscana: leggera scossa magnitudo 2 a San Casciano in Val di Pesa (Firenze)

Terremoto oggi 8 novembre 2017 in provincia di Firenze. La lista dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2 sulla scala Richter, avvenuto alle 10, 19 minuti e 11 secondi di oggi mercoledì 8 novembre e registrato ad una profondità di 8 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Firenze in Toscana.

Sono quattro i centri più vicini al punto di massima intensità del terremoto, in un raggio massimo di 10 Km: San Casciano in Val di Pesa, Impruneta, Greve in Chianti e Tavarnelle Val di Pesa. I centri che dal sisma distano oltre i 10 Km (fino ad una distanza massima di 20Km) sono invece: Barberino Val d'Elsa, Montespertoli, Bagno a Ripoli, Scandicci, Firenze, Figline e Incisa Valdarno, Castellina in Chianti, Lastra a Signa, Certaldo, Rignano sull'Arno, Fiesole e Radda in Chianti. Le province interessate dal terremoto sono due: Firenze e Siena; l'unica regione coinvolta è la Toscana. La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Scandicci.