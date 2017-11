Terremoto Sicilia: lieve scossa a Terme Vigliatore (Messina) magnitudo 2.6

Terremoto oggi 1 novembre 2017 in Sicilia. La lista dei Comuni coinvolti.

Un sisma con una magnitudine di 2.6 sulla scala Richter ha colpito la zona di Messina in Sicilia. Il comune più vicino all'epicentro (1 Km) è Terme Vigliatore (ME), che conta circa 7300 abitanti. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto è di 6 km.

La terra ha tremato alle tredici, diciotto minuti e quarantasette secondi di oggi mercoledì primo novembre. Questi i comuni in un raggio di 20 chilometri dall'epicentro, secondo INGV: Terme Vigliatore, Rodì Milici, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Falcone, Oliveri, Merì, Tripi, Basicò, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Novara di Sicilia, Milazzo, Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò, Condrò, Fondachelli-Fantina, Patti, Montalbano Elicona, Librizzi, San Pier Niceto, Montagnareale, San Piero Patti, Torregrotta e Antillo; ventisette centri che hanno circa 155000 abitanti. La provincia interessata dal sisma è Messina, l'unica regione coinvolta è la Sicilia.