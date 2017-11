Terremoto Sicilia: leggera scossa a Motta Sant'Anastasia magnitudo 2.2

Terremoto oggi 5 novembre 2017 in Sicilia. La lista dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.2 sulla scala Richter, avvenuto alle 3, 46 minuti e 49 secondi di oggi domenica 5 novembre e registrato ad una profondità di 8 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Catania in Sicilia.

In ordine glgli otto comuni che sono più vicini al centro del sisma: Motta Sant'Anastasia, Misterbianco, Camporotondo Etneo, Belpasso, Paternò, San Pietro Clarenza, Mascalucia e Gravina di Catania; comuni nel raggio di 10 Km. I centri che si trovano oltre i 10 Km (fino a 20 Km) dal sisma sono invece: Nicolosi, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, Ragalna, Santa Maria di Licodia, Catania, San Giovanni la Punta, Pedara, San Gregorio di Catania, Trecastagni, Biancavilla, Viagrande, Aci Bonaccorsi, Valverde, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Aci Catena e Adrano. La provincia interessata dal sisma è Catania, l'unica regione coinvolta è la Sicilia. La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Catania.