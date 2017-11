Terremoto, INGV: piccola scossa magnitudo 2.1 a Monteroni d'Arbia (Siena, Toscana)

Terremoto 6 novembre 2017 in provincia di Siena. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2.1 sulla scala Richter, avvenuto alle 18 e 40 minuti di lunedì 6 novembre e registrato ad una profondità di 2 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Siena in Toscana.

Questi i comuni in un raggio di 20 chilometri dall'epicentro, secondo INGV: Monteroni d'Arbia, Murlo, Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Siena, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Trequanda e Montalcino; undici centri che hanno circa 107200 abitanti. La provincia coinvolta dall'evento sismico è Siena. L'unica regione interessata dall'evento è la Toscana. La città più vicina al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Siena, a 13 Km.