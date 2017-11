Terremoto, INGV: piccola scossa a Berceto magnitudo 2 (Emilia Romagna)

Terremoto oggi 7 novembre 2017 in Emilia Romagna. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2 sulla scala Richter, avvenuto alle 14 e 49 minuti di martedì 7 novembre e registrato ad una profondità di 8 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Parma in Emilia Romagna.

In ordine i due comuni che sono più vicini al centro del sisma: Berceto e Corniglio; comuni nel raggio di 10 Km. I comuni che dall'epicentro del sisma si trovano oltre i 10 chilometri fino ad una distanza massima di 20 chilometri sono invece: Valmozzola, Solignano, Terenzo, Calestano, Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Pontremoli, Palanzano, Borgo Val di Taro e Varano de'Melegari. Le province a cui appartengono i comuni sono Parma e Massa Carrara; mentre le regioni di appartenenza sono due e cioè Emilia Romagna e Toscana.