Terremoto, INGV: lieve scossa magnitudo 2.2 a Crognaleto (Abruzzo)

Terremoto oggi 19 maggio 2017 in Abruzzo. La lista INGV dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.2 sulla scala Richter, avvenuto alle 7 e 56 minuti di oggi venerdì 19 maggio e registrato ad una profondità di 11 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Teramo in Abruzzo.

I comuni in un raggio di venti chilometri dall'epicentro sono i seguenti: Crognaleto, Pietracamela, Fano Adriano, Campotosto, Cortino, Tossicia, Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Colledara, Capitignano, Castelli, Pizzoli, Castel Castagna, Barete, Rocca Santa Maria e L'Aquila; sedici comuni che contano circa 97200 abitanti. Le province interessate dal sisma sono due: Teramo e L'Aquila; l'unica regione coinvolta è l'Abruzzo. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è L'Aquila, a 20 Km.