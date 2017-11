Terremoto, INGV: leggera scossa magnitudo 2 a Capitignano, provincia de L'Aquila (Abruzzo)

Terremoto oggi 7 novembre 2017 in provincia de L'Aquila. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Una scossa tellurica di livello 2 sulla scala Richter ha interessato in Abruzzo la zona de L'Aquila. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 12 km ed è avvenuto oggi martedì 7 novembre precisamente alle 16, 25 minuti e 53 secondi.

Questi i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità del terremoto: Capitignano, Barete, Pizzoli, Montereale, Cagnano Amiterno e Campotosto. Nove sono i comuni tra i 10 e i 20 chilometri dall'epicentro: Scoppito, Crognaleto, Borbona, L'Aquila, Amatrice, Posta, Fano Adriano, Cittareale e Pietracamela. Tre le province coinvolte (L'Aquila, Teramo e Rieti), due le regioni (Abruzzo e Lazio). La città più vicina al terremoto con oltre 50 mila abitanti è L'Aquila, a 16 Km.