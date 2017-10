Terremoto, INGV: leggera scossa magnitudo 2.2 a Norcia, provincia di Perugia in Umbria

Terremoto oggi 29 ottobre 2017 in Umbria. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un terremoto di magnitudine 2.2 sulla scala Richter, avvenuto alle 12 e 34 minuti di oggi domenica 29 ottobre e registrato ad una profondità di 10 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Perugia in Umbria.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Norcia, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cascia, Visso, Arquata del Tronto, Accumoli, Ussita, Cerreto di Spoleto, Montegallo, Poggiodomo e Sellano. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 15300. Perugia, Macerata, Ascoli Piceno e Rieti sono le quattro province in cui si trovano i comuni. Umbria, Marche e Lazio sono le tre regioni interessate dall'evento sismico.