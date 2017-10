Terremoto Emilia Romagna, provincia di Parma (INGV): piccola scossa magnitudo 2 a Corniglio

Terremoto 30 ottobre 2017 in provincia di Parma. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Una scossa di terremoto di livello 2 sulla scala Richter ha interessato la zona di Parma. L'evento tellurico in Emilia Romagna è stato registrato dall'INGV alle 5, 29 minuti e 58 secondi di oggi lunedì 30 ottobre ad una profondità di 62 km.

Questi sono i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità del sisma: Corniglio, Monchio delle Corti e Berceto. Questa la lista dei comuni più lontani dall'epicentro, tra i dieci e i venti chilometri: Palanzano, Bagnone, Tizzano Val Parma, Filattiera, Pontremoli, Comano, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Calestano, Terenzo, Licciana Nardi e Valmozzola. Le regioni interessate dall'evento sismico sono quindi Emilia Romagna e Toscana, con le province di Parma e Massa Carrara. La città più vicina al sisma con oltre 50 mila abitanti è Carrara.