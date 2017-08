Terremoto Emilia Romagna, provincia di Parma (INGV): lieve scossa magnitudo 2 a Tizzano Val Parma

Terremoto 7 agosto 2017 in Emilia Romagna. La lista dei Comuni coinvolti.

Una scossa tellurica di magnitudine 2 sulla scala Richter ha interessato in Emilia Romagna la zona di Parma. L'INGV comunica che il terremoto all'ipocentro ha una profondità di 24 km ed è avvenuto lunedì 7 agosto precisamente alle 4 e 21 minuti.

I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Tizzano Val Parma, Palanzano, Vetto, Neviano degli Arduini, Corniglio, Monchio delle Corti, Langhirano, Castelnovo ne'Monti, Ventasso, Calestano, Canossa, Lesignano de'Bagni, Terenzo e Traversetolo. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 58100. Le province interessate dal terremoto sono due: Parma e Reggio Emilia; l'unica regione coinvolta è l'Emilia Romagna.