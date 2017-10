Terremoto Calabria: piccola scossa magnitudo 2.1 a Alessandria del Carretto, provincia di Cosenza

Terremoto 11 ottobre 2017 a Alessandria del Carretto. La lista dei Comuni coinvolti.

Un terremoto di magnitudine 2.1 sulla scala Richter, avvenuto alle 19 e 10 minuti di oggi mercoledì 11 ottobre e registrato ad una profondità di 23 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Cosenza in Calabria.

Sette sono i centri più vicini (in un raggio di 10 Km) alla zona in cui il terremoto si è presentato con la massima intensità: Alessandria del Carretto, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Albidona, Cerchiara di Calabria, Terranova di Pollino e Castroregio; comuni che contano circa 7000 abitanti, secondo i dati Istat 2016. I comuni tra i 10 Km e i 20 Km dal centro del terremoto sono invece: Villapiana, Francavilla Marittima, San Paolo Albanese, Civita, Cersosimo, Trebisacce, San Costantino Albanese, Oriolo, Frascineto, Amendolara, Cassano all'Ionio, Montegiordano, Noepoli e Roseto Capo Spulico. Le province interessate dal sisma sono due: Cosenza e Potenza; le regioni coinvolte sono Calabria e Basilicata. La città prossima al terremoto con oltre 50 mila abitanti è Cosenza.