Terremoto Calabria: lieve scossa a Lamezia Terme provincia di Catanzaro, magnitudo 2

Terremoto oggi 3 agosto 2017 in provincia di Catanzaro. La lista dei Comuni coinvolti.

In Calabria un terremoto è stato registrato nella provincia di Catanzaro. Il sisma, rilevato dalla sala dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è originato ad una profondità di 12 km, alle 18, 2 minuti e 31 secondi di oggi giovedì 3 agosto. L'INGV comunica che il terremoto è di livello 2 sulla scala Richter.

I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Lamezia Terme, Platania, Gizzeria, Feroleto Antico, Pianopoli, Decollatura, Falerna, Conflenti, Serrastretta, Martirano Lombardo, Martirano, Nocera Terinese, San Mango d'Aquino, Motta Santa Lucia, Maida, Soveria Mannelli, San Pietro a Maida, Pedivigliano, Amato, San Pietro Apostolo, Jacurso, Miglierina, Curinga, Carlopoli, Panettieri, Scigliano, Bianchi, Altilia, Cicala, Cortale, Marcellinara, Colosimi, Tiriolo, Cleto, Serra d'Aiello, Aiello Calabro, Grimaldi, Carpanzano e Caraffa di Catanzaro; trentanove comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 149600 abitanti. Catanzaro e Cosenza sono le due province in cui si trovano i comuni. L'unica regione interessata è la Calabria.