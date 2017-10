Terremoto Basilicata, INGV: leggera scossa a San Severino Lucano provincia di Potenza, magnitudo 2

Terremoto 15 ottobre 2017 a San Severino Lucano. La lista INGV dei Comuni vicini all'epicentro.

Un sisma con una magnitudine di 2 sulla scala Richter ha colpito la zona di Potenza in Basilicata. Il comune più vicino all'epicentro (3 Km) è San Severino Lucano (PZ), che conta circa 1500 abitanti. Secondo i dati forniti dalla sala operativa della INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la profondità del terremoto è di 30 km.

La scossa tellurica è stata rilevata alle 22, 8 minuti e 13 secondi di domenica 15 ottobre. I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: San Severino Lucano, Viggianello, Francavilla in Sinni, Episcopia, Terranova di Pollino, Rotonda, San Costantino Albanese, Fardella, Teana, Chiaromonte, San Paolo Albanese, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Cersosimo, Latronico, Calvera, Noepoli, Laino Borgo, Carbone, Morano Calabro, Laino Castello, San Lorenzo Bellizzi, Alessandria del Carretto, Mormanno, Senise e Frascineto; ventisei comuni che, secondo i dati Istat 2016, contano circa 49900 abitanti. Le province interessate dal sisma sono due: Potenza e Cosenza; le regioni coinvolte sono Basilicata e Calabria.