Teoria gender: Rosatellum bis discrimina le identità sessuali "fluide"?

Sergio Lo Giudice del PD replica a Quagliariello sul Rosatellum bis che discriminerebbe le identità "fluide".

"Stamattina in aula il senatore Quagliariello si è lanciato in un'astrusa argomentazione secondo cui l'introduzione delle quote di genere nella nuova legge elettorale sarebbe una misura di contrasto alla fantomatica 'teoria Gender', in quanto costringerebbe gli elettori ad affermare la propria identità sessuale come maschio o femmina" sottolinea in una nota il senatore PD Sergio Lo Giudice, primo firmatario del disegno di legge 405 sulla riattribuzione di genere.



"Ricordo a Quagliarello che quello che lui chiama 'teoria del gender' è la stessa riflessione sulle differenze e sui ruoli di genere che ha prodotto nel tempo le misure di contrasto alle discriminazioni delle donne nella società, sul lavoro e in politica, di cui le quote rosa sono diretta conseguenza. - sostiene l'esponente dem - Saremmo al ridicolo se dietro queste parole non ci fosse in filigrana un senso di disprezzo per quelle donne e per quegli uomini costretti da una legge inadeguata a percorsi tortuosi per affermare, appunto, la propria identità sessuale".