Teoria del gender: maschi e femmine uguali? No, almeno 6.500 geni diversi

Duro colpo per i promotori della cosiddetta teoria del gender. Uno studio scientifico assicura infatti che tra un uomo ed una donna ci sono (almeno) 6.500 geni differenti e che maschi e femmine forse si sono evoluti parallelamente.

Duro colpo per i promotori della cosiddetta teoria del gender, che sostiene che essere maschio o femmina è in sostanza solo una scelta esistenziale.



La sacra scienza, quella che in quest'ultimo periodo assume quasi dei connotati religiosi, viene infatti in soccorso di chi nel 2017 si trova costretto a giustificare l'idea che il sesso non si decide a piacimento.



Alcuni ricercatori dell'Istituto scientifico Weizmann di Israele, in uno studio pubblicato su BMC Medicine, hanno infatti evidenziato che tra un uomo ed una donna ci sono (almeno) 6.500 geni differenti, o meglio che agiscono in maniera diversa a seconda del sesso.



I ricercatori, inoltre, ipotizzano che questa scoperta possa svelare una sorta di "evoluzione separata" tra l'uomo e la donna, come se le due "specie" si fossero evolute in maniera parallela.



I ricercatori sperano che questo studio, inoltre, possa aiutare a "comprendere meglio le differenze genetiche tra uomini e donne, in particolare quelle nei geni che causano malattie o risposte ai trattamenti".