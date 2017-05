Unimpresa a Padoan: non c'è stato nessun taglio tasse, anzi in Def aumentano

Unimpresa replica a Pier Carlo Padoan.

"Il taglio delle tasse deve essere fatto e subito: si tratta di un progetto improrogabile ed è pertanto inaccettabile constatare che il governo è incerto. Non è vero che la pressione è stata ridotta e nei prossimi anni imprese e famiglie saranno chiamate a versare sempre più denaro nelle casse dello Stato" dichiara in una nota il vice presidente di Unimpresa, Claudio Pucci, in replica alle dichiarazioni del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, il quale ha sostenuto che "lo sforzo per abbattere la pressione fiscale è avvenuto".



"Secondo un'analisi sul Documento di economia e finanza realizzata dal Centro studi di Unimpresa, - viene infatti precisato - le entrate pubbliche sfonderanno il muro degli 800 miliardi nel 2018. Si va incontro a una stangata fiscale da quasi 80 miliardi di euro tra il 2017 e il 2020. Nei prossimi quattro anni le tasse saliranno di 77,3 miliardi: dai 788 miliardi del 2016, quest'anno si arriverà a 799 miliardi per poi salire progressivamente fino agli 865 miliardi del 2020, con una impennata complessiva del 9,81%. "I numeri dicono sempre la verità e smascherano le prese in giro del governo, delle quali siamo ormai stufi" conclude Pucci.