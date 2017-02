Tasse: nel 2016 famiglie hanno speso 216 euro in più, secondo Bankitalia

Il Codacons commenta i dati di Bankitalia sulle entrate tributarie.

"Ogni famiglia italiana ha speso nel 2016 circa 216 euro in più rispetto all'anno precedente a titolo di tasse e imposte" rivela in una nota il Codacons, commentando i dati diffusi da Bankitalia.



"Le entrate tributarie sono cresciute di 5,2 miliardi di euro nel corso del 2016, raggiungendo quota 438,6 miliardi di euro con una crescita del +1,2% su base annua - spiega l'associazione dei consumatori - Questo significa maggiori uscite per le famiglie, a causa dell'imposizione diretta e indiretta, pari i media a 216 euro all'anno."



«Crescono le entrate tributarie ma si riducono i servizi resi alla collettività - denuncia quindi il presidente Carlo Rienzi - A fronte di un aumento del gettito per le casse dello Stato, la qualità e la quantità dei servizi resi ai cittadini dalla PA appare in netto peggioramento, sia a livello quantitativo che qualitativo. In sostanza in cittadini pagano di più a titolo di tributi ma ricevono sempre meno dallo Stato».