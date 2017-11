Legge bilancio 2018: verso aumento tassa passeggeri aerei. Codacons: vergognoso

Il Codacons contro l'aumento della tassa di imbarco aeroportuale.

"Netta bocciatura del Codacons agli emendamenti alla manovra che prevedono - infomano in una nota dall'associazione dei consumatori -, a partire dal 2018, un aumento fino ad un massimo di 2 euro della tassa di imbarco aeroportuale."



«Si tratta dell'ennesimo balzello a danno dei consumatori, un escamotage per reperire risorse lucrando sulla necessità dei cittadini di utilizzare servizi essenziali come il trasporto aereo - spiega il presidente Carlo Rienzi - La proposta di incrementare i costi a carico dei viaggiatori è ancor più vergognosa se si considera il livello di tassazione abnorme raggiunto dai biglietti aerei in Italia: oggi circa il 70% del prezzo di un biglietto è assorbito da tasse, balzelli e imposte varie, applicate in modo crescente negli ultimi anni nonostante le tariffe applicate dalle compagnie aeree siano progressivamente diminuite».



«Ma tale provvedimento rischia anche di produrre una alterazione del mercato, spostando i viaggiatori verso altre forme di trasporto come quello ferroviario, con grave danno per le aziende del settore aereo» conclude Rienzi.