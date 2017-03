Valencia: studente di Fermo morto con coltello nel cuore, ma è suicidio

Anche se la polizia spagnola sembra voler chiudere il caso come suicidio, sembra essere un giallo la morte di Giacomo Nicolai, 24enne studente universitario di Fermo, trovato morto con un coltello conficcato nel cuore. IL giovane era a Valencia per il programma Erasmus.

La polizia spagnola sembra esserne certa. Anche se Giacomo Nicolai, 24enne studente universitario di Fermo, è stato trovato con un coltello conficcato nel petto, l'ipotesi omicidio viene scartata. Sembra infatti, secondo i primi rilevamenti autoptici, che il giovane, a Valencia per il programma Erasmus, si sia accoltellato da solo. Si tratterebbe quindi di suicidio.



Secondo l'autopsia, Giacomo Nicolai si sarebbe inflitto "tre colpi con un coltello, l'ultimo dei quali sarebbe stato quello letale". Escluso quindi il coinvolgimento di terze persone. Stando alle prime ricostruzioni, a trovare il corpo dello studente, riverso nella sua stanza, due coinquilini.



Agli investigatori hanno raccontato di averlo trovato nel letto con un coltello piantato nel cuore. I due avrebbero inoltre dichiarato che il 24enne, la notte precedente alla tragedia, era nella sua stanza da solo e che in casa non era entrato nessuno. Nessun segno di effrazione, inoltre, nella casa.



Ad oggi, però, non sono chiari i motivi del presunto suicidio di Giacomo Nicolai, molto conosciuto a Fermo, dove viveva con i genitori e due sorelle più piccole, tutti in stato di shock per quanto successo. Il 24enne, studente di ingegneria al Politecnico di Torino, era anche impegnato politicamente con Forza Italia giovani.