Suicidio di una 14enne a Catania: genitori si erano separati 5 anni fa

Una ragazza di 14 anni si è tolta la ¤ita la notte scorsa nel catanese. La 14enne si è impiccata nella sua stanza, che condivideva con una sorella ed due fratelli fratello, nella casa con cui abitava con la madre.

Secondo prime ipotesi, l'adolescente si sarebbe suicidata perché soffriva ancora per la separazione dei genitori, avvenuta 5 anni prima



La ragazzina avrebbe ha lasciato una lettera per spiegare ai genitori il suo drammatico gesto. Il procuratore della Repubblica di Catania precisa comunque che si cerca ancora "la causa scatenante del suicidio, che al momento non emerge con chiarezza". Al momento non emergono problemi scuola o di relazione, ed allo stato le fragilità della ragazzina sembrano ricondurre appunto alla separazione dei genitori.