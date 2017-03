Siracusa: donna carabiniere si spara. Indagato per istigazione al suicidio marito poliziotto

Il poliziotto di 45 anni marito di Licia Gioia, 32enne maresciallo dei Carabinieri morta dopo essersi sparata alle testa, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio.

Secondo le ricostruzioni, la donna al culmine di una lite nata per motivi di gelosia, avrebbe impugnato l'arma d'ordinanza e si è sparata alla tempia. Il marito, come avrebbe raccontato agli inquirenti, avrebbe tentato di strapparle la pistola tanto che sarebbero partiti altri due colpi dall'arma, uno finito della coscia di Licia Gioia e l'altro nella gamba del 45enne.



Ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo della 32enne, mentre si attendono ulteriori accertamenti dei Ris di Messina che stanno analizzando la camera da letto dove è avvenuto il suicidio. In casa era presente anche il figlio del poliziotto, 14enne.