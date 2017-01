Padula: litiga con compagna e si getta dal balcone con figlio di 3 anni, morti

Un uomo di 45 anni, infermiere, si è buttato dal balcone della sua casa al terzo piano tenendo in braccio il figlio di appena 3 anni. L'episodio di omicidio suicidio è avvenuto a Padula, un piccolo centro del Vallo di Diano in provincia di Salerno, al confine tra la Campania e la Basilicata.



Appena avvenuta la tragedia sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di padre e figlio, morti entrambi sul colpo a causa del violento impatto con il suolo.



Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo la sera prima avrebbe litigato con la compagna. Nel corso della notte, quando la donna dormiva, il 45enne ha preso il figlio e si è gettato nel vuoto, portando con sé il bimbo. E' probabile che l'uomo soffrisse di alcuni stati depressivi.