Giulia Penna: Blue Whale non è un gioco ma distruzione dei diritti umani

Giulia Penna, cantante romana, commenta la diffusione su internet del gioco perverso Blue Whale, che spinge gli adolescenti al suicidio.

"Sono rimasta molto colpita da questa notizia che riporta una realtà che purtroppo esiste e si sta diffondendo, sto parlando del 'Blue Whale'!" scrive su Facebook Giulia Penna, la giovane cantante (e attirce) romana, ucista il 10 aprile scorso con il singolo "Legocentrico".



Blue Whale è un gioco perverso ideato dal 22enne Philipp Budeikin (arrestato) e diffuso su VKontakte (il Facebook russo), che di fatto spinge gli adolescenti al suicidio dopo averli manipolati psicologicamente con 50 regole.



"Dal mio semplice punto di vista posso dire che questo gioco è l'emblema della distruzione, della distruzione dei diritti fondamentali dell'uomo (vita, libertà e sicurezza) e della dignità!! Questo gioco ha fatto presa su persone fragili e innocenti (adolescenti) che vivono un'età in cui spesso ti ritrovi a non sapere chi sei.. - sottolinea Giulia Penna - Mi sento di dire che se esiste una giustizia vorrei vedere un supporto alle famiglie che hanno perso i propri figli, un impegno concreto nel fermare questa piaga con un maggiore controllo dei contenuti e delle persone che ci sono in rete, una scuola più attenta ai ragazzi come persone e ai problemi che vivono con loro stessi e in famiglia!".



"Nel mio piccolo vorrei invitare a riflettere su questo tema coloro che mi seguono e coloro che si soffermeranno su questo post! La vita è preziosa ed è ancora più bella quando si aiuta qualcuno!" conclude Giulia Penna, ricordando a tutti che Blue Whale #nonèungioco.