Giallo a Porto Torres: una 22enne barista denuncia rapina e poi si impicca

Una barista di 22 anni di Porto Torres si è suicidata a La Maddalena dove si era rifugiata a seguito di una rapina in casa. Gli inquirenti però spiegano che il caso è "estremamente delicato".

Giallo a Porto Torres, in Sardegna. Pochi giorni fa la notizia che una giovane barista era stata narcotizzata e rapinata di 1000 euro mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro. Stando ad alcune ricostruzioni giornalistiche, la 22enne non avrebbe però presentato denuncia, confermando ai carabinieri l'avvenuta rapina solo quando questi si sono presentati alla sua porta dopo aver appreso della vicenda dai racconti che circolavano nella piccola cittadina.

La ragazza, che a seguito dell'aggressione aveva un ematoma sul viso (spiega che si è ferita cadendo), dopo la denuncia "scappa" però da Porto Torres, ufficialmente perché troppo stressata per quanto accaduto.



La 22enne chiede quindi ospitalità ad una amica ed ex collega di lavoro e parte per La Maddalena, un centinaio di chilometri da Porto Torres. Mentre l'amica è assente per via di un turno al bar, la ragazza si impicca in casa lasciando il biglietto "Scusami, non sarei riuscita a farlo a Porto Torres…".

Sul caso "estremamente delicato" come sottolineano gli inquirenti indagano due Procure, quella di Sassari e di Tempio Pausania, anche se il fascicolo dovrebbe presto riunirsi per cercare di capire cosa ci sia dietro questa misteriosa morte. Tra le ipotesi, quella che la giovane non sia stata rapinata ma fosse invece vittima di qualcuno che conosceva, e che forse le estorceva del denaro. Questa stessa persona potrebbe quindi anche aver istigato il suicidio della ragazza, che sembra abbia cancellato il suo account su Facebook prima di partire verso La Maddalena.