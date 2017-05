Chris Cornell morto suicida: si è impiccato nella stanza d'albergo

Chris Cornell, il cantante 52enne dei Soundgarden, si è suicidato. La conferma arriva dal medico legale. L'autopsia svelerà se prima del suicidio Chris Cornell abbia assunto droghe, alcol o farmaci.

La conferma ufficiale è arrivata. Chris Cornell, il cantante 52enne dei Soundgarden morto dopo un concerto a Detroit, si è suicidato. L'ufficio del medico legale della contea di Wayne ha infatti rivelato che Chris Cornell si è impiccato, per motivi ancora tutti da chiarire.



In passato, il cantante aveva sofferto di depressione ma, prima del concerto al Fox Theatre, su Twitter Chris Cornell aveva scritto, apparentemente entusiasta, che non vodeva l'ora di tornare a suonare nella Rock City. Eppure, dopo dopo essere sceso dal palco, Chris Cornell si è impiccato nella sua camera d'albergo. L'autopsia completa svelerà se prima del suicidio Chris Cornell abbia assunto droghe, alcol o farmaci.