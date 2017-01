Brescia: trovata donna decapitata in androne palazzo, ipotesi suicidio

Anche se dopo il ritrovamento del corpo si era pensato ad un delitto, man mano che proseguono gli accertamenti prende sempre più piede l'ipotesi del suicidio in merito alla donna di 56 anni trovata decapitata nella tromba delle scale di un palazzo di piazza Vittoria, nel pieno centro di Brescia.



Secondo le ultime indiscrezioni, la donna potrebbe infatti essere precipitata dal decimo piano e l'urto con una ringhiera avrebbe provocato la decapitazione. Nella borsa della donna ritrovata dagli inquirenti, infatti, sarebbe stato rinvenuta una lettera d'addio rivolta alla madre e al fratello, dove annunciava la volotà di togliersi la vita.



La 56enne non abitava nello stabile dove è stato ritrovato il cadavere ma ad Ome, in provincia di Brescia, in un appartamento che condivideva con l'anziana madre.