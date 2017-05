Blue Whale: le 50 regole del gioco da non seguire. Video Le Iene

Le Iene rendono famoso anche in Italia il gioco perverso "Blue Whale" e le sue 50 regole che hanno portato al suicidio diversi adolescenti. "Blue Whale" era diffuso su VKontakte (il Facebook russo), ed il suo 22enne ideatore è stato arrestato per istigazione al suicidio.

E' stato arrestato l'ideatore del "Blue Whale" il "gioco" dalla 50 regole diffuso su VKontakte (il Facebook russo) che ha portato al suicidio diversi adolescenti. In Italia, il gioco è diventato famoso dopo un servizio de Le Iene (video), che racconta come questi ragazzi siano stati manipolati psicologicamente.



"Ho fatto morire quelle adolescenti, ma erano felici di farlo. Per la prima volta avevo dato loro tutto quello che non avevano avuto nelle loro vite: calore, comprensione, importanza" ha raccontato Philipp Budeikin, il reo confesso 22enne studente di psicologia e ideatore del "Blue Whale". Per Budeikin infatti "ci sono le persone e gli scarti biologici. - spiegando dal carcere di San Pietroburgo - Io selezionavo gli scarti biologici, quelli più facilmente manipolabili, che avrebbero fatto solo danni a loro stessi e alla società. Li ho spinti al suicidio per purificare la nostra società".



Inquirenti e psicologi avvertono però che il pericolo, in Russia così come nel resto del mondo connesso, non è totalmente scongiurato. Ecco perché esortano i media a non pubblicare le regole di "Blue Whale", anche se ormai è difficile bloccarne la diffusione. Ed infatti, dopo il servizio de Le Iene, anche in Italia gli utenti si sono affrettati a cercare (ed a trovare) le 50 regole del perverso gioco Blue Whale.