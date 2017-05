Dj Fabo, pm: Cappato innocente, per umana dignità ok a suicidio assistito

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Marco Cappato, che ha accompagnato Dj Fabo in Svizzera per il suicidio assistito. Per i pm infatti "le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita".

"Le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile e/o indegna dal malato stesso" sostiene la Procura di Milano che ha chiesto l'archiviazione per Marco Cappato, tesoriere della fondazione Luca Coscioni, il quale aveva accompagnato Dj Fabo in Svizzera per il suicidio assistito.



Sarà il gip ha decidere se Marco Cappato ha davvero solo aiutato Dj Fabo ad "esercitare il diritto alla dignità umana" come affermano i magistrati. "Non pare peregrino - si legge nella richiesta di archiviazione - affermare che la giurisprudenza anche di rango costituzionale e sovranazionale ha inteso affiancare al principio del diritto alla vita tout court il diritto alla dignità della vita inteso come sinonimo dell'umana dignità".



Da tenere sempre a mente che in alcuni dei Paesi dove è legale da tempo il suicidio assistito e l'eutanasia pian piano il concetto della "dignità del malato" si sta allargando per permettere il fine vita anche a tutti coloro che sentono di aver "completato" il percorso della propria vita, come proposto per esempio in Olanda.



Inoltre, sempre in Olanda meno di un anno fa è stato permesso ad un uomo di effettuare l'eutanasia perché non riusciva ad eliminare la propria dipendenza dall'alcol. Evidentemente, anche la sua situazione è stata ritenuta "gravida di sofferenze e intollerabile" tanto da ledere la sua "umana dignità".