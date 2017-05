Dj Fabo, gip: no archiviazione per Cappato. Capire cos'è dignità umana

Il gip di Milano respinge la richiesta di archiviazione chiesta dalla Procura per Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per la morte dj Fabo. L'esponente dei Radicali aveva accompagnato dj Fabo in Svizzera per il suicidio assistito.

Prima un'udienza per capire le reali intenzioni di Marco Cappato, esponente dei Radicali, accusato di aiuto al suicidio per la morte dj Fabo.



Il gip di Milano Luigi Gargiulo non ha infatti accolto la richiesta della Procura che aveva chiesto l'immediata archiviazione del caso perché, a giudizio del pm, "le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita".



Con la non punibilità del reato, però, potrebbero iniziare dei veri e propri "viaggi della morte" verso quei Paesi che hanno legalizzato il suicidio assistito e l'eutanasia, vietati nel nostro ordinamento. Da ricordare, inoltre, che in questi Paesi si è cominciato ad uccidere anche non malati terminali, come successo per esempio in Olanda dove una persona è stata ammessa al suicidio assistito solo perché alcolista.



Il gip vuole quindi capire se davvero, come sostenuto dalla Procura, Marco Cappato ha solo aiutato dj Fabo ad "esercitare il diritto alla dignità umana" oppure ne ha favorito la perdita, visto che questa può essere espressa sotto tante forme.