Tivoli: arrestato 52enne ricercato in UE per traffico internazionale di droga

"I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli, hanno arrestato un 52enne romeno, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Bucarest per l'espiazione di 15 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. Maturato nell'ambito di una specifica attività d'indagine finalizzata alla sua cattura, i Carabinieri hanno localizzato un'abitazione in via dei Fauni dove il ricercato poteva trovarsi e hanno fatto irruzione" fa sapere in un comunicato l'Arma.



"L'uomo è stato trovato all'interno con un documento intestato ad una persona diversa ma la comparazione delle impronte digitali acquisite con quelle estrapolate dalla banca dati europea Schengen, ha consentito ai Carabinieri di accertare la sua reale identità che è stato portato in carcere a 'Regina Coeli', a disposizione della Corte d'Appello di Roma" illustra in conclusione la Benemerita.