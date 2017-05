Studi di settore addio: in manovrina ok a indici sintetici di affidabilità fiscale

Approvato l'emendamento alla manovrina che introdurrà già nel 2017 gli Indici sintetici di affidabilità (Isa), che andranno ad abolire gli studi di settore.

Approvato in Commissione Bilancio l'emendamento alla manovrina che introdurrà già nel 2017 gli Indici sintetici di affidabilità (Isa), che vanno ad abolire gli studi di settore. L'Agenzia delle Entrate dovrà quindi emanare apposito provvedimento entro 90 giorni dall'entrata in vigore della manovra bis.

I professionisti a partita IVA avranno così un grado di affidabilità fiscale che va da 1 a 10, in base al quale il contribuente accederà ad un regime di premialità crescente basato su minori adempimenti e accertamenti meno stringenti.