Mostro di Firenze: delitti legati a strategia tensione. Indagato ex legionario

I delitti del mostro di Firenze sarebbero stati studiati a tavolino in ambienti eversivi per distrarre magistrati e opinione pubblica da ciò che accadeva in Italia durante il periodo buio della strategia della tensione. Indagato Giampiero Vigilanti, ex legionario originario di Vicchio come Pietro Pacciani.

I delitti del mostro di Firenze (assassinate 8 coppie di fidanzati tra il 1968 e il 1985) farebbero parte della strategia della tensione che ha sconvolto l'Italia tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '80. Ne sembra sempre più convinta la Procura del capoluogo toscano, che segue la pista suggerita da un esposto presentato dall'avvocato della famiglia di Nadine Mauriot, la giovane francese uccisa a Scopeti l'8 settembre 1985 con il fidanzato Jean Michel Kraveichvili.

L'ipotesi investigativa porta a Giampiero Vigilanti, 87 anni, originario di Vicchio come Pietro Pacciani e che si arruolò nella Legione subito dopo la condanna del mostro, nel 1952. Vigilanti fu lambito oltre 30 anni fa dalle indagini, che poi virarono su Pacciani ed i compagni di merende.



Dopo il delitto di Scopeti, Vigilanti fu infatti perquisito perché "poteva identificarsi nel noto mostro di Firenze", come riportato nei vecchi verbali. All'epoca, in casa gli investigatori gli trovarono solo articoli giornalisti sui delitti. Nel 1994, i Carabinieri tornarono a bussare alla sua porta a seguito della denuncia di un vicino, e in quell'occasione i militari trovarano invece 176 proiettili Winchester serie H non più in produzione dal 1981. Gli stessi proiettili usati nella Beretta calibro 22, mai rinvenuta, utilizzata per perpetrare i delitti del mostro di Firenze.



La pista nera e dei servizi deviati sarebbe supportata anche dalle strane coincidenze temporali tra i brutali assassini e ricorrenze, attentati e stragi, quelli che hanno segnato gli anni della strategia della tensione. In difesa di Pacciani, d'altronde, depose anche il criminologo Francesco Bruno, collaboratore fino al 1987 del Sisde. Anche alcune delle vittime non sarebbero casuali, come Stefania Pettini, figlia di un partigiano e attivista comunista, seviziata prima di essere uccisa.



Giampiero Vigilanti in questi mesi sarebbe stato più volte accompagnato nei luoghi dei delitti del mostro di Firenze e forse avrebbe indicato anche altre persone coinvolte, tanto che ci sarebbero state delle perquisizioni connesse all'inchiesta. L'idea del procuratore Paolo Canessa, lo storico pm delle indagini sul mostro, è quella che i delitti sarebbero stati studiati a tavolino in ambienti eversivi per distrarre magistrati e opinione pubblica da ciò che accadeva nell'Italia della strategia della tensione.