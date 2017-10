Strage di Bologna: no archiviazione. Bolognesi: si può arrivare ai mandanti

La Procura generale ha negato l'archiviazione dell'inchiesta sui mandanti della strage di Bologna avocandola a sé. Paolo Bolognesi, deputato PD e presidente dell'Associazione 2 agosto 1980 assicura: "Oggi si può arrivare ai mandanti".

L'nchiesta sui mandanti della strage di Bologna, il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra, rischiava di essere definitivamente archiviata, come chiesto dalla Procura del capoluogo emiliano circa 7 mesi fa.

Ad opporsi l'associazione dei familiari delle vittime dell'attentato del 2 agosto 1980, e così la Procura generale di Bologna ha avocato a sé il fascicolo, decidendo così che le indagini proseguiranno per altri 2 anni.



Paolo Bolognesi, deputato PD e presidente dell'Associazione 2 agosto 1980, commenta: "La decisione conferma la validità delle motivazioni che abbiamo esposto contro la richiesta di archiviazione avanzata, nel marzo scorso, dalla Procura ordinaria".

L'inchiesta, al momento ancopra contro ignoti, fu avviata nel luglio 2011 proprio in seguito ad un esposto depositato dall'associazione.

Bolognesi ne è certo: "Oggi, anche grazie alla digitalizzazione degli atti giudiziari, che permette la loro analisi e lettura incrociata, possiamo, finalmente, arrivare ai mandanti, non solo della strage di Bologna, ma di gran parte degli eccidi che hanno insanguinato il nostro Paese".