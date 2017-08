Strage di Bologna: familiari vittime lasciano aula quando parla il governo

I familiari delle vittime della strage di Bologna considerano "sgradita" la presenza del governo alla cerimonia di commemorazione che si tiene in Comune.

Sono passati 37 anni dalla strage di Bologna, di cui oggi ricorre ogii il triste anniversario, ed i familiari delle vittime sono stanchi delle solite belle parole da parte delle istituzioni a cui non fanno seguito i fatti. "Non si vogliono trovare i perché della strage" chiariscono. Quest'anno, quindi, i familiari delle vittime della strage di Bologna considerano "sgradita" la presenza del governo alla cerimonia di commemorazione che si tiene in Comune, tanto da lasciare l'Aula proprio mentre sta per prendere la parola il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, in rappresentanza dell'esecutivo.



Paolo Bolognesi, che parla a nome di tutti i parenti, spiega: "Il Governo è stato scorretto con noi. Abbiamo ritenuto che la direttiva di Renzi fosse importante per arrivare alla verità, in modo che le carte venissero desecretate e che tutti potessero leggerle. Ma i nomi non ce li danno. I ministri Orlando e Franceschini, nel 2015, hanno fatto una convenzione con gli archivi per digitalizzare tutte le carte dei processi. Non hanno digitalizzato un foglio. E allora ci siamo arrabbiati, una sana arrabbiatura in difesa della democrazia". Poi una stoccata diretta alla magistratura: "Non si può chiedere l'archiviazione dell'inchiesta sui mandati non guardando nemmeno gli atti che abbiamo portato. Rispetto assoluto per i giudici, ma il diritto di critica anche i famigliari lo possono avere. Salta all'occhio questo vittimismo. Vorrei ricordare che qui le vittime siamo noi, non i magistrati".