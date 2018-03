Stazione spaziale cinese, ultime previsioni: impatto atmosfera su Roma?

Stando alle ultime notizie, la stazione spaziale cinese Tiangong-1 cadrà sulla Terra, o meglio impatterà nell'atmosfera, il 1 aprile 2018, il giorno di Pasqua. La rotta indicata è quella che attraversa l'Italia, e Roma.

L'orbita della stazione spaziale cinese Tiangong-1 è sempre più bassa. L'impatto della stazione spaziale cinese con l'atmosfera terrestre è quindi sempre più vicino.

Stando alle ultime previsioni, la stazione spaziale cinese dovrebbe entrare nell'atmosfera il 1 aprile 2018 tra le ore 6:45 e le ore 6:51.



Ma dove si troverà la stazione spaziale cinese Tiangong-1 il giorno di Pasqua?



Stando ai calcoli del sito n2yo.com la stazione spaziale cinese alle ore 6:45 del 1 aprile sarà sopra Valencia (Spagna), e proseguirà la sua rotta in direzione di Palma di Maiorca. Qualche minuto dopo sfiorerà il Nord Sardegna, attraversando metaforicamente le Bocche di Bonifacio.



A quel punto, la stazione spaziale cinese Tiangong-1 si dirigerà proprio su Roma e continuerà la sua corsa verso la costa adriatica, sopra Vasto. Se ancora la stazione spaziale cinese non avrà impattato con l'atmosfera terrestre, concluderà tale rotta giornaliera attraversando il Montenegro e sorvolando Sofia, in Bulgaria.



Alcune parti della stazione spaziale cinese, dal peso di circa 8,5 tonnelate, potrebbero non distruggersi completamente nel passaggio nell'atmosfera. Fino al 40% dei frammenti di Tiangong-1 potrebbero quindi cadere sulla Terra ma gli esperti rassicurano sul fatto che le possibilità di un incidente sono percentualmente irrilevanti.



Per chi preferisce comunque tenere sotto controllo la rotta della stazione spaziale cinese Tiangong-1, è possibile seguire la diretta video fino al momento della sua entrata in atmosfera.