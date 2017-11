Stalking: no a condotta riparatoria. Governo presenta emendamento

Maria Elena Boschi annuncia di ver presentato un emendamento per escludere il reato di stalking dal novero dei reati estinguibili con condotta riparatoria.

"Questa mattina ho presentato a nome del governo un emendamento per escludere il reato di stalking dal novero dei reati estinguibili con condotta riparatoria, vale a dire quei reati estinguibili anche tramite il risarcimento alle vittime" informa su Facebook Maria Elena Boschi.

"Noi siamo convinti che lo stalking non possa essere considerato alla stregua di altri reati. - assicura il sottosegretario con delega alle Pari opportunità - Non è un reato come un altro per tutte quelle donne che ogni giorno hanno paura di uscire di casa e la cui dignità è stata lesa in profondità per il resto della vita".



"Non lo è per tutte quelle vittime che hanno il terrore di controllare il telefono, di portare i propri figli a scuola, di andare al lavoro e di tornare a casa da sole la sera, pagando ogni giorno le conseguenze dei traumi subiti. In un Paese libero la libertà personale viene prima di tutto. Compito dello Stato è garantire questo diritto a tutte" conclude la Boschi.

Peccato che per avviare la correzione normativa non sono bastati gli avvertimenti dei sindacati ma la prima sentenza che che ha fatto estinguere il reato di stalking con una multa da appena 1.500 euro.