Gessica Notaro: si toglie bende per faccia a faccia con ex fidanzato in Tribunale

Gessica Notaro non si tira indietro al faccia a faccia con l'ex fidanzato accusato di averla sfregiata con l'acido, e nell'aulta del Tribunale dove Edison Tavares deve rispondere di stalking si toglie le bende per mostrare il volto deturpato.

Dopo essersi mostrata al Maurizio Costanzo Show ed aver postato una propria foto su Instagram, Gessica Notaro non si tira indietro al faccia a faccia con l'ex fidanzato accusato di averla sfregiata con l'acido, il 10 gennaio scorso.



Questa mattina, infatti, l'ex miss si è presentata nell'aula del Tribunale di Rimini dove è iniziato il processo per stalking a carico del 29enne capoverdiano Edison Tavares.



Dopo essersi tolta le bende per mostrare le ferite, Gessica Notaro si è sentita male ed è stata accompagnata a casa. Stando a chi era presente in aula, l'ex fidanzato della 27enne riminese sarebbe rimasto impassibile alla vista del volto deturpato dall'acido, ed ha cercato di mantenere lo sguardo basso.

