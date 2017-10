Torino: sparano aghi a passanti per gioco, denunciati 4 ragazzi

Individuati e denunciati a piede libero 4 ragazzi, autori della sparatoria a suon di aghi da 10 centimentri nella zona Nord di Torino.

Individuati e denunciati a piede libero gli autori della sparatoria a suon di aghi da 10 centimentri nella zona Nord di Torino, che ha causato 5 feriti per fortuna non gravi, anche se ad un ragazzo il dardo gli si è conficcato in testa.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di 4 giovani ragazzi, tutti maggiorenni, che avrebbero spiegato agli agenti della Squadra mobile di aver scelto a caso i passanti da colpire, vittime ignare di quello che loro consideravano "un gioco".

I giovani sono stati rintracciati dopo che gli investigatori hanno individuato le due auto, una bianca e una blu, da cui sono stati lanciati gli aghi.