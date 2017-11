Texas: ex militare congedato con disonore fa strage di fedeli in chiesa

Strage in una chiesa battista in texas, negli Stati Uniti. Almeno 26 persone sono state uccise da un ex militare congedato con disonore nel 2014.

Strage durante la celebrazione della messa domenicale in una chiesa battista del Texas (USA). Un giovane completamente vestito di nero, con un giubbotto antiproiettile, ha infatti aperto il fuoco all'ingresso e dentro la First Baptist Church di Sutherland Springs, a circa 35 chilometri a Est di San Antonio, uccidendo almeno 26 persone tra i 5 ed i 74 anni.

Il killer dopo la sparatoria è riuscito a fuggire a bordo di un'auto, ma successivamente è stato ritrovato morto. Era Devin P. Kelley, uomo bianco di 26 anni, ex militare condannato a 12 mesi di reclusione per una sentenza della corte marziale (finora non resa pubblica) e infine congedato con disonore nel 2014.

Le autorità statunitensi escludono che Kelley, il quale viveva in un sobborgo di San Antonio, fosse legato ad organizzazioni terroristiche.

Redazione

© riproduzione riservata | online: 06/11/2017 | update: 06/11/2017

• DALLA PRIMAPAGINA:

• POTREBBE INTERESSARTI:

• LE ALTRE NOTIZIE: